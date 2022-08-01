Смотри, «Вперед»

Джо Байдену, прямо скажем, не позавидуешь. То, что республиканцы его беспощадно мутузят — это в порядке вещей, но все больше демократов, включая членов Конгресса и рядовых избирателей, говорят, что президенту следует подумать о том, чтобы уйти в отставку и позволить другому кандидату баллотироваться в 2024 году. Они считают, что он слишком стар и немощен, не способен руководить страной и обеспечить своей партии победу на промежуточных и президентских выборах.

Последний опрос даже лояльной к Байдену CNN показал, что 75% демократов хотят видеть в Белом Доме другого кандидата.

Обычно, если действующий президент решил идти на второй срок, члены его партии из соображений этики или дисциплины поддерживают его кандидатуру. Однако в данном случае, несмотря на то, что Байден не устает повторять о своих намерениях баллотироваться, эти принципы не работают.

Главные проблемы президента — это экономика и мега-скандалы вокруг сына Хантера, которого отец продолжает защищать и даже заявлять, что гордится им, сваливая весь чудовищный компромат на работу кремлевских хакеров.

При этом экономика сокращается второй квартал подряд, что означает рецессию, но Байден называет эти предположения «болтовней», а в росте цен, по его словам, опять же виноват Владимир Путин.

Тем не менее, пока на вопросы журналистов все потенциальные кандидаты от демократов уклоняются от ответов насчет своих намерений.

Самая последняя — причем неудачная — попытка бросить вызов действующему президенту от своей партии была предпринята более 40 лет назад сенатором Эдвардом Кеннеди. Президентом тогда был Джимми Картер и при нем у экономики США также были большие проблемы. Картер все же победил Кеннеди на праймериз, но в конечном счете проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

И все же в прессе мелькают имена потенциальных соперников Байдена. Например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Кстати, Рональд Рейган до избрания в Белый Дом был губернатором этого штата. Называют также конгрессменов Тима Райана из Огайо и Джамаала Боумана из Нью-Йорка, но они и некоторые другие пока предпочитают говорить о своих предстоящих выборах в Конгресс, а не о Белом Доме.

Однако в случае разгрома демократов на ноябрьских выборах все может быстро измениться, и нужно найти виновника. Понятно, что им будет Байден, и тут уже не до соблюдения этикета.

Что же касается республиканцев, то хотя Дональд Трамп еще не объявил о своих намерениях баллотироваться в 2024 году, он сделал явные намеки, что приближается к принятию позитивного решения.

Остановить экс-президента может уголовное дело, которое ему шьют в связи с событиями 6 января прошлого года — штурмом Конгресса сторонниками Трампа, которые посчитали, что победил их кандидат и выборы-2020 были украдены.

В Конгрессе создана специальная комиссия, которая провела семь слушаний, более чем 1000 интервью со свидетелями и изучила более 125 тыс. документов. Выводы комиссии — не в пользу Трампа, но у нее нет полномочий на вынесение официального обвинения. Это прерогатива департамента юстиции и генпрокурора Меррика Гарлэнда. Захочет ли он это сделать, учитывая исключительную популярность политика, которого поддерживает почти половина страны, — вопрос непростой, особенно в условиях глубокого раскола общества.

В случае вынесения обвинения последует суд и серьезные протестные движения, поэтому Гарлэнду есть над чем подумать.

Если все же допустить, что Трамп по тем или иным причинам сойдет с гонки, то на данный момент за ним по рейтингу следуют бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор Флориды Рон ДеСантис.

Хотя их рейтинги примерно равны, но у ДеСантиса шансы лучше, так как за его соперником Пенсом тянется хвост предателя Трампа, что может стать решающим фактором для избирателей.

Наконец, в предстоящей гонке недавно появился и еще один фактор, а именно — создание новой партии «Вперед», заявившей о намерении к 2024 году получить доступ к избирательным бюллетеням во всех 50 штатах. Ее лидеры — бывший кандидат в президенты от Демпартии 2020 года Эндрю Янг и республиканка Кристина Тодд Уитмен, занимавшая пост губернатора штата Нью-Джерси с 1994 по 2001 год.

Среди активистов «Вперед» есть демократы и республиканцы, разочаровавшиеся в своих партиях и позиционирующие себя как центристы. Особо известных имен нет, больших денег — тоже. Естественно, серьезных шансов на федеральном уровне не предвидится, хотя выступить в роли «спойлера» эта партия сможет.

В этой связи уместно вспомнить бизнесмена-миллиардера Росса Перо, который сыграл такую роль, создав «Реформистскую партию». Многие считают, что именно его участие в президентских выборах 1992 года оказало решающее влияние на исход голосования, отобрав голоса у Джорджа Буша-старшего и принеся победу Биллу Клинтону.

Кто знает, как бы дальше пошла история, если бы Билл проиграл и вместе со своей женой Хиллари отправился в политическое забытье. Ведь именно Клинтон начал процесс расширения НАТО на Восток, в то время как Буш говорил о создании новой архитектуры мировой безопасности от Ванкувера до Владивостока.

К сожалению, история не знает сослагательного наклонения, а нам приходится разбираться с тем, что успели натворить и Билл, и следующие за ним президенты.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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