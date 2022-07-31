Путин назвал сроки поставок комплексов «Циркон» на вооружение ВС РФ

Ракетные комплексы «Циркон» начнут поступать на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в ближайшие месяцы. Район их размещения будет выбран исходя из интересов безопасности, заявил в воскресенье, 31 июля, президент Владимир Путин.

«Первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков», — сказал глава государства.

Он отметил, что возможности российских комплексов безграничны.

Ранее сообщалось, что «Циркон» надводного базирования примут на вооружение ВМФ до конца 2022 года. В частности, отмечалось, что они могут поступить уже в сентябре.

Первые испытания ракеты начались прошлой осенью с атомной подводной лодки «Северодвинск». 24 декабря Путин сообщил о залповом пуске. Испытания, по его словам, прошли «безупречно».

В конце прошлого года президент также заявил, что Россия и дальше будет уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил. Он отметил, что в РФ в 2021 году была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Она обладает дальностью более 1 тыс. км. и способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука).

Ракета разработана и производится в реутовском Научно-производственном объединении (НПО) машиностроения, которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

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