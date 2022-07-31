Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота

Штаб Черноморского флота был атакован, по предположительным данным, с применением беспилотного летательного аппарата. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В результате атаки со стороны украинских боевиков пострадали пять человек, им была оказана медицинская помощь.

«Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале Развожаева.

Кроме того, из-за атаки были отменены мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что мероприятия перенесены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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