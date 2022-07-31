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Кинолог Голубев назвал мифы о крупных собаках

Кинолог Голубев: не все крупные породы собак подходят на роль сторожей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Судить о характере собаки, пригодных для нее условиях содержания и безопасности при выгуле исключительно по ее размерам не стоит. Такое мнение 31 июля высказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Мифы о крупных собаках зачастую придумывают те, кто никогда не имел в доме животных. Это неправильно — рассуждать о характере или привычках питомцев, ориентируясь только на их размеры. Правда лишь в том, что от размера собаки не зависит ее поведение или отношение к человеку», — рассказал Голубев в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что характер собаки после взросления зависит от подхода к воспитанию.

«То, каким вырастет питомец, зависит от грамотного подхода к его воспитанию. Среди маленьких собак встречается много невоспитанных питомцев, которые могут вести себя гораздо хуже своих крупных сородичей. И это не вина собаки — ответственность всегда на плечах хозяина», — пояснил он.

Несмотря на внушительный размер крупных пород собак, который может напугать людей, далеко не всех из них по закону нужно выгуливать в наморднике. Это обязательно только для собак, породы которых отнесены к потенциально опасным: акбаш, амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, алапахский чистокровный бульдог, булли кутта, бэндог, гуль-донг, питбульмастиф, северокавказские собаки, волко-собачьи гибриды и волкособы, а также их гибридам и метисам.

Кроме того, подчеркнул эксперт, не каждая крупная собака подходит для того, чтобы стать охранником. Выбор защитника дома исключительно по его размерам — это ошибка, предупредил Голубев. Вместо этого хозяевам, желающим завести собаку-охранника, лучше остановить свой выбор на служебных породах.

«Некоторые ошибочно думают, что для роли собаки-охранника нужно выбирать большую собаку: чем крупнее, тем лучше. Но это неправильно, далеко не все представители гигантских и крупных пород могут подойти для этой роли. Лучше всего для этой работы подойдут служебные собаки, которые быстро усваивают информацию и могут служить отличными защитниками хозяйского дома», — заключил кинолог.

23 июля Владимир Голубев в разговоре с «Известиями» назвал самые долгоживущие породы собак. В их число вошли пудели, чихуа-хуа и йоркширские терьеры и таксы. Как отметил специалист, в среднем собаки живут около 12–14 лет, но если грамотно подходить к уходу за питомцем, то он может прожить дольше.

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