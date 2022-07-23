Названы породы собак-долгожителей

Продолжительность жизни собаки зависит от внешних и внутренних факторов: это и генетика, и условия содержания питомца и грамотный подход к владению животным. Однако есть породы, которые от природы живут дольше, чем другие собаки. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал «Известиям» самые долгоживущие породы.

Как отметил специалист, в среднем собаки живут около 12–14 лет, но если грамотно подходить к уходу за питомцем, то он может прожить дольше.

У представителей некоторых пород могут встречаться редкие генетические заболевания. Частота встречаемости наследственных заболеваний достаточно низкая. То есть если какое-либо заболевание встречается в породе с частотой больше 2–5%, этот показатель уже считается очень часто встречающимся. Как правило, заводчики путем селекции уходят от того, чтобы эта болезнь поддерживалась в дальнейшем.

Пудели, даже самые мелкие разновидности, как правило, отличаются хорошим здоровьем и имеют статус долгожителей. Собаки этой породы отличаются интеллектом и добротой. Они любят активные прогулки и всегда готовы принять участие в играх и забавах. Однако хозяину важно не забывать о ежедневных тренировках и уходе.

Представители породы чухуа-хуа при хорошем уходе могут доживать до 20 лет. Эти собаки отличаются неплохим здоровьем, но в холодное время года нужно очень внимательно относиться к их самочувствию: выгуливать чихуа-хуа в холодную погоду нужно в одежде. Тем, кто хочет завести такого питомца, нужно внимательно изучить стандарт породы и не поддаться соблазну купить собаку через объявления на сомнительных сайтах. На первом месте всегда должны стоять здоровье и чистопородность животного.

Таксы — активные, смышленые, самостоятельные и бесстрашные собаки, которые могут стать отличными друзьями для человека. У них прекрасное здоровье: животные при правильном уходе будут долго радовать своего хозяина. Однако владельцам этих собак нужно внимательно следить за питанием питомца, чтобы такса не набрала лишний вес. Сбалансированный рацион и соблюдение режима питания — одна из главных задач хозяина.

Йоркширские терьеры, как правило, живут долгую и счастливую жизнь вместе со своим заботливым хозяином. Однако владельцам нужно относиться к этим крошечным собакам очень внимательно, стараясь уберечь их от травм. Как любая декоративная собака, йоркширский терьер требует внимания к своей внешности, так что владельцу нужно не забывать вовремя заботиться о шерсти, глазах, ушах и когтях животного.

Ранее, 3 июля, президент РКФ рассказал, что собаки любят полакомиться фруктами и ягодами, однако хозяева животных должны избирательно подходить к кормлению питомца подобной едой, так как чрезмерное ее потребление может отразиться на состоянии здоровья. В дозированном количестве собакам можно есть голубику, клубнику, яблоки, бананы, персики, абрикосы, груши, а также арбузы и дыни.