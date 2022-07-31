Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Президент США Джо Байден снова получил положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию и возвращается на карантин. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в Белом доме.

«После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу президент получил положительные результаты поздним утром в субботу», — сказал лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор.

Он пояснил, что это говорит о восстановившемся положительном статусе, хотя у Байдена симптомов болезни нет. Он чувствует себя «достаточно хорошо».

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5, наблюдалась ломота в теле и першение в горле.

Спустя два дня координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. В Белом доме отмечали, что американский лидер продолжает работу в удаленном режиме.

27 июля президент США Джо Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19. По решению врача Байден прекращает меры строгой изоляции, однако продолжит носить маску в присутствии других людей для их защиты.