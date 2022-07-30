Победителем суперфинала Кубка Победы по боксу стала команда «Кама»

Победителями суперфинала Кубка Победы по боксу, который прошел в субботу, 30 июля, в подмосковном Серпухове, стала команда «Кама». Она одолела соперников из команды «Ленинград» со счетом 3:2.

Турнир проходил в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях. Командный матч состоял из пяти поединков, в каждом проводился раунд по три минуты.

В категории до 60 кг Всеволод Шумков («Ленинград») решением судей победил Артура Субханкулова («Кама»). Поединок Габила Мамедова («Кама») и Ильи Попова («Ленинград») в весе до 65 кг завершился вничью, но судьи присудили победу Мамедову за счет лучших действий в четвертом раунде.

В категории до 70 кг Алиса Шарифов («Кама») единогласным решением судей победил Магомеда Муртазалиева («Ленинград»).

В весовой категории до 80 кг Руслан Колесников («Ленинград») одержал победу над Сергеем Мурашевым («Кама»).

В весе до 92 кг Ярослав Дороничев («Кама») победил Игоря Федорова («Ленинград»).

Призовой фонд турнира составил 20 млн рублей. Завоевавшая первое место команда получила 10 млн рублей, второе — 7 млн, третье — 3 млн. Бронзовые медали получила команда «Москва».

Соревнования 30 июля на «Острове Русский» в Серпухове прошли в рамках празднования 30-летия Федерации бокса России. В матчевой встрече сошлись финалисты командного Кубка России — сборные Центрального и Уральского федеральных округов, а также на ринг вышли участники финала турнира «Матч ТВ Кубок Победы» — команды «Ленинград» и «Кама».

После турниров президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил о намерении вывести командный кубок РФ по боксу на мировой уровень. Он отметил, что местные соревнования показали интерес к такому формату соревнований и у боксеров, и у зрителей.