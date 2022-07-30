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Команда ЦФО выиграла Кубок России по боксу

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Фото: Федерация бокса России/rusboxing.ru
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Команда Центрального федерального округа (ЦФО) победила сборную Уральского федерального округа со счетом 22:17 и стала обладателем Кубка России по боксу. Соревнования состоялись в подмосковном Серпухове 30 июля.

За команду ЦФО выступали Виталий Бойцов, Рамазан Дадаев, Дмитрий Двали, Андрей Егоров, Василий Егоров, Андрей Замковой, Сергей Король, Володя Мнацаканян, Константин Опольский, Владимир Орехов, Святослав Тетерин, Михаил Усов и Борис Шикунов.

Команда Северо-Кавказского федерального округа обыграла сборную Приволжского федерального округа со счетом 21:18 в матче за третье место.

Командный Кубок России был возрожден в 2018 году после 12-летнего перерыва.

30 июля в Серпухове отметили 30-летие Федерации бокса России. Фанаты этого вида спорта смогли увидеть два финала крупных турниров — в матчевой встрече сошлись финалисты командного Кубка России сборные Центрального и Уральского федеральных округов, а также на ринг вышли участники финала турнира «Матч ТВ Кубок Победы» команды «Ленинград» и «Кама». Призовой фонд каждого из соревнований составлял 20 млн рублей.

На торжество приехали болельщики всех 85 региональных федераций, а также более 50 звезд российского бокса — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы-профессионалы. Для гостей выступали Ольга Серябкина, Rauf & Faik, Filatov & Karas и многие другие. Завершился праздник грандиозным пиротехническим шоу.

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