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Кремлев рассказал о планах вывести Кубок РФ по боксу на мировой уровень

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Командный Кубок России по боксу планируют вывести на международный уровень, рассказал в субботу, 30 июля, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

«Командный кубок это очень хорошая идея. В Международной ассоциации бокса мы тоже ввели командный Кубок. Одно дело, за одного боксера болеть, а тут — за целую команду, еще это объединяет боксеров. Наша задача — сделать клубную систему и внутри страны и по всему миру это запустить. Я думаю, что в ближайшее время, учитывая, что мы попробовали здесь — третий, четвертый уже идет, мы в следующем году запланировали провести командный Кубок на мировой арене. Потому что видно что людям нравится, молодежь идет в бокс больше для того, чтобы участвовать именно в командном кубке», — сказал он.

Кремлев также поздравил Федерацию бокса России с 30-летием, отметив, что российские боксеры демонстрируют высокий уровень на мировой арене, «на них смотрит весь мир и гордится ими».

30 июля на «Острове Русский» в Серпухове прошло торжественное празднование 30-летия Федерации бокса России. Фанаты этого вида спорта увидели два финала крупных турниров — в матчевой встрече сошлись финалисты командного Кубка России — сборные Центрального и Уральского федеральных округов, а также на ринг вышли участники финала турнира «Матч ТВ Кубок Победы» — команды «Ленинград» и «Кама». Призовой фонд каждого из соревнований составлял 20 млн рублей.

В конце мая Умар Кремлев встретился с чемпионом мира по версии WBA (Super) в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и поздравил его с победой над мексиканцем Саулем Альваресом. За спортивные достижения Кремлев подарил Биволу ключи от автомобиля BMW.

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