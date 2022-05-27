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Умар Кремлев и подарил чемпиону мира по боксу Биволу автомобиль

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Фото: ТАСС/EPA/ETIENNE LAURENT
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Член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев встретился с чемпионом мира по версии WBA (Super) в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и поздравил его с победой над мексиканцем Саулем Альваресом.

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За спортивные достижения Кремлев подарил Биволу ключи от автомобиля BMW.

«Искренне болел за Дмитрия Бивола, который одержал грандиозную победу над Саулем Альваресом. Бой был честным, а самое главное — красивым и динамичным. Дмитрий является непобежденным абсолютным чемпионом», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.

Член исполнительного комитета Федерации бокса РФ также рассказал, что, подарив спортсмену автомобиль, таким образом решил поддержать победителя.

Кроме того, он пожелал Альваресу «не падать духом, держать удар и добиваться новых высот».

«Спасибо, что показали такой прекрасный поединок и порадовали всех болельщиков красивым боксом!» — заключил Кремлев.

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе поединок между мексиканцем Саулем Канело Альваресом и Дмитрием Биволом завершился победой россиянина. Бивол удостоился второй строчки в рейтинге боксеров мира вне зависимости от весовой категории и уступает теперь только чемпиону мира по версии WBC в тяжелой весовой категории Тайсону Фьюри.

После выигрыша Бивол рассказал, что в бою с мексиканцем чувствовал свое профессиональное превосходство, это мотивировало его на победу. Бой с соперником россиянин счел не самым сложным. При этом он отметил накал атмосферы вокруг поединка.

Согласно словам российского боксера, он готов на реванш с мексиканцем при условии боев в суперсреднем весе.

После победы над Альваресом российский спортсмен прилетел в Санкт-Петербург в ночь на 11 мая. Его встречали музыкой и плакатами с поздравлениями. Поклонники просили автографы у обладателя титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).

Биволу 31 год, на счету россиянина в профессиональном боксе 20 побед (11 из них нокаутом). В свое время он был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO.

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