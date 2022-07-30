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Американец выиграл $1,28 млрд в лотерею

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Фото: REUTERS/Jeenah Moon
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Житель американского штата Иллинойс выиграл джекпот лотереи Mega Millions в размере $1,28 млрд. Об этом 30 июля сообщает New York Post.

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Выигрыш стал третьим по величине в истории США. Победителей объявили утром в субботу.

Второй по размеру выигрыш пришелся на билет, купленный в Бронксе. Его обладатель выиграл $1000002.

У победителя есть возможность получить $1,28 млрд в течение 29 лет или единовременную сумму в размере 747,2 млн, что в итоге составит $457,5 млн после уплаты налогов.

Ранее в июле житель Великобритании выиграл более $234 млн (свыше £195 млн) в лотерею Euromillions, что стало самым крупным выигрышем за всю историю лотереи. 10 мая британец выиграл в европейской лотерее £184 млн ($225,3 млн).

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