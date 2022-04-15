Россияне выиграли в «Столото» 34 миллиарда рублей за год

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги 2021 года. Как сообщили представители бренда, общая сумма разыгранного призового фонда в гослотереях, распространителем которых выступает «Столото» в 2021 году составила 34 млрд рублей, что на 3,7 млрд больше, чем в 2020 году. Число выигрышных лотерейных билетов в 2021 году достигло 178,1 млн штук против 162,3 млн штук годом ранее.

По данным внутренней аналитики «Столото» за период с 1 января по 31 декабря 2021 года, каждый месяц выигрышными становились в среднем 14,8 млн билетов государственных лотерей бренда, а общая сумма ежемесячных выигрышей достигала 2,83 млрд рублей.

Общее число участников, которым в течение года достались выигрыши суммой от 1 миллиона рублей и более, составило в 2021 году 1399 человек. Таким образом, в среднем в 2021 году в России еженедельно появлялось 26 новых лотерейных миллионеров.

Основная часть выигрышей свыше миллиона рублей пришлась на новогодний розыгрыш «Русского лото», когда 1 января в один день миллионерами стал 581 россиянин. Такой вариант распределения главного приза в 1 млрд рублей впервые в лотерейной истории был определен по итогам открытого голосования самими участниками государственных лотерей. При этом общий призовой фонд новогоднего тиража «Русского лото», который состоялся 1 января 2021 года, составил 2,3 млрд рублей, а выигрышными стали 11,8 млн билетов.

Самый крупный выигрыш 2021 года в государственных лотереях под брендом «Столото» выиграл житель Сахалинской области. Сумма выигрыша составила 512 261 694 рубля. В десятку обладателей крупнейших призов года вошли также жители Курской, Саратовской, Мурманской, Омской, Липецкой, Оренбургской областей, Приморского и Краснодарского края, Республики Татарстан.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.