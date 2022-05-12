Житель Британии выиграл в лотерею более $225 млн

Житель Великобритании выиграл в европейской лотерее EuroMillions £184 млн ($225,3 млн). Об этом во вторник, 10 мая, сообщила газета The Sun.

Отмечается, что победитель еще не обратился за своим выигрышем. Участников тиража призвали проверить свои билеты, чтобы узнать, не совпали ли у них номера для выигрыша джекпота.

По данным издания, рекордный выигрыш сделает победителя богаче британской певицы Адель. Кроме того, на эти деньги можно приобрести, например, остров Рангиай у берегов Таиланда, который выставлен на продажу за £130 млн.

До этого, 5 февраля, сообщалось, что житель Великобритании выиграл в лотерее EuroMillions £109,9 млн ($148,5 млн). При этом победитель, который отгадал все семь чисел розыгрыша, пока не объявился, поэтому участников тиража призвали проверить свои билеты.