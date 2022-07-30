В Тамбове появится новая спортплощадка
На западе Тамбова на улице Киквидзе началось строительство многофункциональной спортивной площадки. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на администрацию города.
Сейчас рабочие готовят песчаную подушку под асфальтирование, а также ведется подготовка под укладку электрокабеля — вся территория будет освещаться.
На площадке будет хоккейная коробка и воркаут-зона. Площадь хоккейной коробки составит 100 кв. м. Летом там можно будет играть в футбол и баскетбол. В зоне воркаута появятся двухуровневые брусья и турники и шесть уличных силовых тренажеров.
Строить такие площадки в городе впервые начали в прошлом году.
1 июля сообщалось, что во Владивостоке в начале сентября планируют открыть вторую очередь Нагорного парка, ставшего наиболее ярким проектом благоустройства в городе.