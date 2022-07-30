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В Тамбове появится новая спортплощадка

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На западе Тамбова на улице Киквидзе началось строительство многофункциональной спортивной площадки. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на администрацию города.

Сейчас рабочие готовят песчаную подушку под асфальтирование, а также ведется подготовка под укладку электрокабеля — вся территория будет освещаться.

На площадке будет хоккейная коробка и воркаут-зона. Площадь хоккейной коробки составит 100 кв. м. Летом там можно будет играть в футбол и баскетбол. В зоне воркаута появятся двухуровневые брусья и турники и шесть уличных силовых тренажеров.

Строить такие площадки в городе впервые начали в прошлом году.

1 июля сообщалось, что во Владивостоке в начале сентября планируют открыть вторую очередь Нагорного парка, ставшего наиболее ярким проектом благоустройства в городе.

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