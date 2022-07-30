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Маск подал встречный иск к Twitter

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Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter. Об этом сообщает CNBC. Телеканал отмечает, что бизнесмен попросил суд сохранить в тайне подробности встречного иска.
Весной Маск объявил, что хочет купить соцсеть за $44 млрд, напоминает телеканал «Известия». Но в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока он не получит данные о том, как много на площадке бот-аккаунтов. 8 июля Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Тогда руководство компании подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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