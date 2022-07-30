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Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки для облучения его семьи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Житель Москвы поссорился с соседом снизу из-за шума в квартире. Спустя несколько месяцев мужчина заметил, что пол в квартире стал местами нагреваться и в ходе экспериментов выяснил наличие источников СВЧ-излучения. Об этом 30 июля сообщила «Газета.Ru».

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По словам Романа Мацукова, он вызвал эксперта, а по итогам обследования предположил, что сосед создал магнетрон для «облучения» соседей.

«Мы не понимали, что происходит, но обнаружили, что эти излучения происходят буквально продолжительностью 2-3 минуты и с интервалом 5 минут. Это нам показалось странным», — рассказал мужчина.

Журналисты пообщались с соседом Мацукова, но тот отказался подтверждать или опровергать информацию.

«Ко мне сейчас претензий нет, поэтому я ничего отстаивать сейчас не собираюсь», — сообщил он.

Замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськовотметил, что в ведомство поступает много жалоб об «облучении» жителей Москвы. По его словам, измерять уровень излучения необходимо с помощью специального дорогостоящего оборудования.

Весной 2020 года в Рязанской области конфликт между соседями закончился убийством пяти человек. Трагедия произошла из-за нарушения тишины в многоквартирном доме поселка Елатьма.

Местному жителю не понравились громкие разговоры под окнами, и он решил конфликт с помощью охотничьего ружья.

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