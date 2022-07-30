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СМИ узнали о «злости» мэра Днепра на Зеленского

Politico: мэр Днепра Филатов разозлился на Зеленского из-за слухов о лишении гражданства Корбана
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что тот мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. Об этом украинский чиновник рассказал 29 июля в беседе с газетой Politico.

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Филатов выразил надежду, что произошла ошибка.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», — приводит издание его слова.

По мнению главы Днепра, ситуация на Украине «не дает права на узурпацию власти».

Также Филатов отметил, что Зеленский, по его оценке, несколько недель преуменьшал угрозу начала Россией специальной операции. По его словам, несмотря на предупреждения западных партнеров, украинское правительство всех успокоило.

«Нам сказали, что мы будем жарить шашлыки в мае», — сказал глава Днепра.

22 июля пограничники отобрали у политика и главы штаба территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана паспорт на границе с Польшей при попытке въехать на территорию Украины. Как пояснили в госпогранслужбе, гражданство Корбана остановлено «тайным» указом президента Украины Владимира Зеленского.

В тот день гражданства были лишены олигарх Игорь Коломойский и политик Вадим Рабинович.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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