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Пассажирский катер столкнулся с баржей в Пермском крае

Девять человек пострадали при столкновении пассажирского катера с баржей в Пермском крае
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Фото: Уральская транспортная прокуратура
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Пассажирский катер, на борту которого были 25 человек, столкнулся с баржей на Каме в Пермском крае. Об этом сообщила 30 июля Уральская транспортная прокуратура.

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За медицинской помощью обратились девять человек. Отмечается, что оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере. Инцидент произошел в 00:30 мск.

«На реке Кама между п. Орел и г. Березники произошло столкновение пассажирского катера типа «Ярославец» с баржей, груженной лесом... В результате столкновения погибших нет, девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован», — отмечается в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка.

24 июля в подмосковном Дзержинском на Москве-реке баржа столкнулась с гидроциклом. По информации «Известий», пострадали два человека, которые находились на гидроцикле.

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