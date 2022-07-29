Пролив Босфор закрыт для судоходства из-за поломки корабля

Босфорский пролив в Турции закрыт для судоходства в обоих направлениях из-за поломки корабля, сообщает телеканал A Haber 29 июля.

«Босфорский пролив закрыт для двустороннего движения из-за поломки корабля, следовавшего из Египта в Болгарию. Буксиры KURTARMA-12 и NAZIM TUR были направлены к 134-метровому кораблю SPARTA, на котором произошла неисправность», — указывает канал.

Ранее, 26 марта, рыбаки недалеко от якорной стоянки Сарыер-Тюркели обнаружили объект, похожий на противокорабельную мину. Позднее минобороны Турции подтвердило, что объект является миной, специалисты ее нейтрализовали. Вследствие чего все виды рыболовства в водах Черного моря на участке между Болгарией и Кефкеном были приостановлены.