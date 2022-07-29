Еще 20 квартир приобрели для детей-сирот в Великих Луках
В городе Великие Луки Псковской области закупили еще 23 квартиры для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
«Выполнение этого обязательства — абсолютный приоритет для городской власти», — цитирует градоначальника Псковская лента новостей.
По его словам, дети-сироты имеют право на получение жилья площадью от 25 до 33 кв. м. Оформить квартиры полностью в свою собственность человек может через пять лет проживания при условии отсутствия задолженности за ЖКУ и серьезных нареканий со стороны соседей.
В июне сообщалось, что в Ростове-на-Дону в 2022 году планируют обеспечить жильем 166 детей-сирот. В 2021 году для детей-сирот было выкуплено 117 квартир.