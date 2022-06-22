Около 170 квартир приобретут для детей-сирот в Ростове в 2022 году

В Ростове-на-Дону в 2022 году планируют обеспечить жильем 166 детей-сирот. Об этом рассказал директор департамента координации строительства и перспективного развития Юрий Черевиченко, выступая с докладом на заседании гордумы 21 июня.

По его словам, в 2021 году для детей-сирот было выкуплено 117 квартир в микрорайонах Левенцовский и Суворовский. В 2022-м планируется приобрести еще 166 помещений.

В ходе доклада Черевиченко также рассказал, что в прошлом году соцвыплаты на покупку жилья получили 28 семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, а из аварийного фонда удалось переселить еще 176 семей, пишет RostovGazeta.

По данным на 1 апреля 2022 года, в списке граждан, нуждающихся в жилье по договору специализированного найма, числится 5470 семей, что на 7% меньше, чем в 2021-м.

На отдельном контроле у властей находятся обманутые дольщики, отметил глава департамента. Всего в этом году планируется восстановить права 560 участников долевого строительства, на сегодняшний день квартиры получили 290 человек. В 2021-м удалось обеспечить права 1817 дольщиков 14 проблемных домов.