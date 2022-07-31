Названы самые популярные денежные приметы россиян

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, в какие денежные приметы верят россияне. Как оказалось, им следуют почти половина опрошенных (45%). Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

Самым популярным оказалось убеждение не свистеть в помещении (55%). 40% верящих в денежные приметы отметили поверье не выносить мусор вечером. 32% следующих приметам рассказали, что у них есть различные обереги или статуэтки, которые приносят богатство и деньги.

Еще 30% уверены, что нельзя дарить пустой кошелек, 28% считают, что нельзя считать чужие деньги, а 27% не пересчитывают деньги вечером. Каждый четвертый респондент (25%) не ставит сумку на пол.

24% верят, что нельзя передавать деньги из рук в руки, еще столько же (24%) не тратят деньги с зарплаты в день ее получения. Каждый пятый (19%) не дает деньги в долг, а каждый десятый (10%) хранит одну крупную купюру целый год, чтобы привлечь деньги и богатство.

В январе было опубликовано исследование, согласно которому в народные приметы верит почти треть россиян. При этом оказалось, что женщины более суеверны, чем мужчины: положительно на вопрос о том, замечают ли они приметы и используют ли обряды для предотвращения беды, ответили 12,9% женщин и 7,5% мужчин. Также верить предзнаменованиям больше расположены люди старшего поколения. Следят за приметами и защищаются от них 23% людей старше 60 лет, 14,2% людей в возрасте от 51 до 60 лет, 5,6% в возрасте от 31 до 50 лет и только 3,4% респондентов 18–30 лет.