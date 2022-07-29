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В ГД поручили проверить продажу детских фотообоев с Крымом в составе Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить факт продажи детских фотообоев, где Крым изображен частью Украины. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказали «Известиям» в пресс-службе нижней палаты.

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«К спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратились жители Москвы, обнаружившие при покупке фотообоев с детской картой мира в магазине «Леруа Мерлен» (французская компания Leroy Merlin — Ред.) изображение территории Крыма как части Украины. На этой карте также не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик», — сообщили в Госдуме.

В связи с этим спикер нижней палаты парламента РФ поручил комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется подобная продукция, а также для принятия оперативных мер реагирования.

По его мнению, это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России.

«С этим надо бороться», — подчеркнул Володин.

В декабре прошлого года евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым нельзя называть оккупированной территорией, поскольку большинство жителей высказались за его присоединение к России. По его словам, на законное включение полуострова в состав РФ также указывает и отсутствие волны крымских мигрантов на Украину, как это зачастую происходит при военном захвате территории.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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