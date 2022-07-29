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В России выросли средние цены на автозапчасти

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Маркетинговое агентство «НАПИ Инфо» проанализировало цены на оригинальные запчасти от автопроизводителей по страховой корзине для легковых автомобилей. С февраля по июль 2022 года средняя цена стоимости запчастей для Lada возросла на 33%.

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Как объяснили в агентстве «Известиям» 29 июля, такой рост цен не самый впечатляющий. Стоимость оригинальных запчастей для китайского бренда Haval за тот же период возросла на 93%.

У китайской марки Geely цены на запасные части по страховой корзине показали рост в 57,7%.

Меньше всего возросла цена на оригинальные запчасти у корейкой Kia — на 20,6%.

Если сравнивать среднюю стоимость оригинальных запчастей по страховой корзине в июле 2022 года по отношению к июню текущего года, то запчасти для Lada подешевели на 0,8%. У бренда Geely они выросли на 8,2%. Цены на запчасти для остальных марок в июле 2022 года относительно июня не изменились.

28 июля крупнейший российский производитель микрочипов — завод «Микрон» — сообщил, что готов довести долю микроэлектроники для автопромышленности до 80%. В компании также готовы поставить номенклатуру для приборных блоков из 10 типов микросхем.

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