Суд вынес приговор трем работорговцам из Подольска

Трех преступников из Подольска в Московской области, которые занимались работорговлей, признали виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на восемь, семь и шесть лет в колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре Московской области в пятницу, 29 июля.

Установлено, что с мая 2018 года по март 2021 года преступники похитили шестерых инвалидов и заставляли их попрошайничать, отметило надзорное ведомство.

«<…> [Евгений] Варин, [Евгений] Проценко и [Эдуард] Шаталов похитили шестерых мужчин с явными признаками инвалидности, без документов, удостоверяющих их личности, не имеющих постоянного места жительства и незаконно удерживали их в арендованных домах, расположенных в городском округе Подольск Московской области», — сообщила прокуратура.

Мужчины признаны виновными в преступлениях сразу по пяти статьям УК РФ: похищение человека, использование рабского труда, вымогательство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и истязание.

7 июля Sky News написала об обвинении 60-летнего нигерийского политика в том, что он привез в Лондон соотечественника и попытался изъять у него почку для пересадки. 21-летний молодой человек — жертва сенатора —сбежал из больницы Royal Free Hospital и обратился в полицию. Злоумышленника и его супругу арестовали.