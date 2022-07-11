Нигерийский политик привез в Лондон раба и хотел вырезать у него почку

Нигерийского политика обвинили в том, что он привез в Лондон соотечественника и попытался изъять у него почку для пересадки. Сенатор и его жена арестованы. Об этом 7 июля сообщает Sky News.

Отмечается, что жертва сбежала из больницы Royal Free Hospital и обратилась в полицию.

По словам 21-летнего молодого человека, в Лондон его привез 60-летний сенатор парламента Нигерии Айк Экверемаду.

Он подчеркнул, что политик насильно вывез его из страны, чтобы вырезать у него почку и пересадить своей дочери.

По данным телеканала, «донор» почки был настоящим рабом нигерийского политика, но сбежал из больницы после сдачи всех анализов.

Ранее, 17 февраля, основатель волонтерской организации «Альтернатива» Олег Мельников сообщил, что уроженка Бурятии, которую насильно удерживали в Воронежской области, написала заявление в полицию.

Ранее в этот день в правительстве Бурятии сообщили, что ситуацию с попавшей в рабство женщиной взял на контроль глава республики Алексей Цыденов. Соответствующий запрос будет направлен в следственные органы, а социальным службам поручено оказать помощь пострадавшей и ее детям.

В «Альтернативе» рассказали, что женщина попала в рабство два год назад, когда приехала Воронежскую область на заработки с двумя малолетними детьми. Уроженка Бурятии согласилась поработать на ферме. Однако ей не платили за работу, избивали, подвергали насилию и удерживали. Побои наносились и детям, которым к тому же периодически могли давать пить алкоголь.

Женщина также сообщила, что ей пришлось сожительствовать с работником фермы. При этом она боялась обращаться куда-либо за помощью, поскольку была запугана большими связями в правоохранительных органах.