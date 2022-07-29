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Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 8 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс доллара США на торгах на Московской бирже впервые с 8 июля превысил 62 рубля. Курс евро поднялся выше 63 рублей также впервые с 8 июля, свидетельствуют данные торгов.

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Так, курс доллара расчетами «завтра» на 14.32 мск рос на 1,26 рубля — до 62,08 рубля, евро — на 1,84 рубля, до 63,6 рубля.

Днем ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что выгодными курсами валют для российской экономики являются стоимость доллара в районе 59 рублей, а евро — 61 рубль. Экономист назвал такие показатели равновесными и предположил, что именно к таким значениям валюты будут стремиться в будущем.

Ранее, 26 июля, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников рассказал «Известиям», что в ближайшие дни технически сохраняется потенциал для укрепления доллара: актуальный диапазон для пары USD/RUB на вторник — 57–59 рублей. Аналитик отметил, что рост доллара будет носить более сдержанный характер на фоне снижения торговой активности, а также восстановления нефтяных котировок.

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