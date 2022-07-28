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Финансовый аналитик назвал равновесный курс рубля к доллару и евро

Аналитик Беляев: доллар в районе 59 рублей, а евро около 61 рубля — выгодные курсы валют для экономики России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Выгодными курсами валют для российской экономики являются стоимость доллара в районе 59 рублей, а евро — 61 рубль. Об этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал в четверг, 28 июля. Экономист назвал такие показатели равновесными и предположил, что именно к таким значениям валюты будут стремиться в будущем.

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«Логично предположить, изучая последний период колебания курсов евро и доллара по отношению к рублю и исходя из общей экономической ситуации и в России, и в Америке, и в Европе, что соотношения этих трех валют нашли какие-то равновесные значения», — сказал Беляев в беседе с Lenta.Ru.

По словам финансового аналитика, наблюдаемые сейчас значения валют — это выход на естественные показатели, которые обусловлены в первую очередь фундаментальными экономическими значениями. Также на колебания курсов повлияли краткосрочные движения капиталов.

Счетная палата (СП) России 28 июля предложила исключить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средства, размещенные в валютах стран, применивших антироссийские санкции. Для этого СП предлагает внести изменения в структуру средств Фонда, исключив из него активы в евро, фунтах стерлингов и японских иенах, передает RT.

Накануне курс евро на торгах на Мосбирже впервые с 11 июля превысил отметку 62 рубля.

Ранее, 26 июля, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников рассказал «Известиям», что в ближайшие дни технически сохраняется потенциал для укрепления доллара: актуальный диапазон для пары USD/RUB на вторник — 57–59 рублей. Аналитик отметил, что рост доллара будет носить более сдержанный характер на фоне снижения торговой активности, а также восстановления нефтяных котировок.

Днем ранее «Известия» составили консенсус-прогноз, согласно которому курс рубля на конец этого года составит 70,1 за доллар. Данные были взяты у аналитиков девяти крупнейших российских банков.

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