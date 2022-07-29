Родители рассказали о тратах на сборы детей в школу

Почти каждый второй опрошенный (40%) собирается суммарно потратить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей на школьную форму, учебники и другие товары для ребенка к новому учебному году. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Яндекс.Маркета».

Также более половины респондентов (56%) планируют потратить до 15 тыс. рублей на товары для внешкольных занятий.

Одежду и обувь к каждому учебному году покупают 70% опрошенных, 69% ежегодно покупают канцтовары, 68% — учебники и тетради, 32% — сумки и ранцы. Кроме того, из всех товаров респондентам сложнее всего выбрать для ребенка школьную форму.

59% опрошенных планируют потратить больше всего денег на форму. При этом родители попробуют сэкономить на канцтоварах (41% опрошенных) и мебели для домашних занятий (39%).

В то же время 64% опрошенных отметили, что не будут экономить на одежде и обуви.

Также по результатам опроса выяснилось, что большинство опрошенных (66%) покупают товары для детей за месяц до нового учебного года.

12 июля психолог Юлия Хадарцева призвала заранее морально готовить будущих первоклассников к школе. Она отметила, что детей нужно переводить на «школьный режим» за два-три месяца до 1 сентября, в частности, приучать к раннему пробуждению и завтраку, а также надеванию формы.

Также Хадарцева посоветовала начать знакомить ребенка с предметами, которые будут изучаться в школе, предложить ему поиграть в школу, чтобы у него появилось понимание процесса обучения.