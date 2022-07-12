Психолог дала советы по моральной подготовке ребенка к первому классу

Психолог Юлия Хадарцева призвала заранее морально готовить будущих первоклассников к школе.

В беседе с порталом News.ru во вторник, 12 июля, специалист отметила, что детей нужно переводить на «школьный режим» за два-три месяца до 1 сентября, в частности, приучать к раннему пробуждению и завтраку, а также надеванию формы.

Хадарцева посоветовала начать знакомить ребенка с предметами, которые будут изучаться в школе, предложить ему поиграть в школу, чтобы у него появилось понимание процесса обучения. Также по возможности можно посетить учебное заведение для более детального ознакомления, пишет НСН.

По словам психолога, родителям следует рассказать ребенку про свой первый класс, показать фотографии и в целом обеспечить ему позитивный настрой в отношении школы, отмечает телеканал «360».

В мае психолог телемедицинского сервиса «Доктис» Ирина Нарзиева дала советы школьникам по снижению стресса перед экзаменами. По ее словам, дети должны знать, что, каким бы ни был результат экзаменов, он никак не повлияет на отношения с родителями и их любовь.

В октябре прошлого года академик РАО, профессор Марьяна Безруких рассказала об особенностях начала учебы у первоклассников. Как отметила специалист, стресс, помноженный на эмоциональное и физическое напряжение, а также страх неудачи могут надолго отбить желание идти в школу. По ее словам, физиологическая адаптация ребенка к школе длится 1,5–2 месяца, у часто болеющих детей или у детей с особенностями развития этот процесс может занять полгода-год. Психологическая адаптация чуть короче — три-четыре недели, пишет RT.

По мнению Безруких, первые месяцы в школе должны быть «вводным курсом», чтобы дети освоились.

В сентябре 2021 года кандидат психологических наук, заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии МГППУ Ольга Крушельницкая в беседе с сайтом kp.ru рассказала, как помочь первокласснику не стать изгоем в школе.

По ее словам, на то, кто может стать лидером, а кто окажется в стороне от класса, в роли аутсайдера, помимо просто симпатии влияют и личностные особенности детей. Аутсайдерами больше других рискуют стать дети, отстающие в учебе, замкнутые, не умеющие адекватно общаться, со сниженной или завышенной самооценкой, агрессивные, высокотревожные, неопрятные. Большое значение имеет то, как ребенок умеет общаться и проявлять себя. Лидирующие позиции достаются общительным, дружелюбным и интеллектуально продвинутым детям.

Родителям психолог посоветовала формировать положительный образ школы, разговаривать с ребенком о том, что было в школе, что давалось сложно, но не только об уроках, но и об одноклассниках и дружбе. По словам Крушельницкой, не стоит выражать сомнение в личности учителя или школы в целом, поскольку подрыв доверия к школе ведет к неуспешности в учебе и взаимоотношениях. Также она посоветовала научить ребенка отвечать на неприятные действия одноклассников неагрессивно, нейтрально или с юмором.