В «Руспродсоюзе» опровергли продажу заводов детского питания Kraft Heinz

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» не подтвердила информацию о продаже российских активов компании Kraft Heinz по выпуску детского питания. Об этом исполнительный директор организации Дмитрий Востриков заявил в пятницу, 29 июля.

«Ассоциация «Руспродсоюз» не подтверждает информацию о продаже активов Kraft Heinz по выпуску детского питания в России. Производства продолжают работать в обычном режиме и поставлять продукцию всем своим покупателям»», — сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что американский производитель детского питания Kraft Heinz планируют сокращение своего присутствия на российском рынке, передает НСН.

Речь шла об Ивановском комбинате детского питания и заводе «Хайнц-Георгиевск». Эти предприятия могут производить до 30 тыс. т детского питания в год. Сделка оценивается в 2,5-3 млрд рублей.

26 июля производители детских товаров предложили сформировать список продукции первой необходимости, который будет актуален только для этой отрасли, узнали «Известия».

В этот перечень следует внести продукцию для новорожденных (белье, конверт, подгузники, спальные принадлежности), одежду и обувь для детей, кремы и бытовую химию, детскую мебель, школьные принадлежности и игрушки, сказано в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в Минпромторг.