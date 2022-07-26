Производители детских товаров предложили сформировать список продукции первой необходимости, который будет актуален только для этой отрасли, узнали «Известия».

В этот перечень следует внести продукцию для новорожденных (белье, конверт, подгузники, спальные принадлежности), одежду и обувь для детей, кремы и бытовую химию, детскую мебель, школьные принадлежности и игрушки, сказано в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в Минпромторг. «Известия» ознакомились с документом.

Перечисленные позиции охватывают базовые потребности детей с учетом этапов их взросления, отмечено в обращении.

В условиях новой реальности АИДТ предложила наладить в России производство полного цикла именно перечисленных детских товаров (сейчас на отечественные компании приходится около 30% рынка по этим позициям). Для этого государство может поддерживать таких изготовителей, считает бизнес. Кроме того, стоит проработать вопрос о стимулировании спроса на детские товары, уверены в АИДТ. Например, ввести адресную имущественную поддержку семей. В качестве аналогии авторы обращения привели президентские школьные выплаты в августе 2021 года.

По словам экспертов, в первую очередь стоит заняться налаживанием критически важных и слабо развитых в стране производств — например, детского питания, которое предприниматели почему-то не включили в список. При этом экономисты скептически оценили саму идею формирования перечня продукции первой необходимости — при рыночной экономике освободившиеся ниши и так займут отечественные компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прыгнуть через набор: бизнес предложил список детских товаров первой необходимости