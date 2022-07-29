В Великобритании нашли окаменелую голову древней вымершей рыбы

Окаменелая голова доисторической хищной рыбы вымершего рода пахикормус (Pachycormus) была найдена на западе Великобритании. Об этом сообщила 29 июля вещательная корпорация Би-би-си.

Эти рыбы населяли моря Юрского периода около 180 млн лет назад. Находка была обнаружена палеонтологами в графстве Глостершир. Голова пахикормус сохранилась в целости. По словам специалистов, это редкость, так как зачастую высокое давление земной коры со временем сплющивает окаменелости.

В июле прошлого года ученые в Аргентине обнаружили окаменелость вымершей гигантской летучей мыши возрастом примерно в 100 тыс. лет. Как рассказала палеонтолог Даниэль Тассара, окаменелую челюсть представителя подсемейства Desmodontinae (летучие мыши-вампиры) обнаружили в пещере или норе диаметром 1,2 м, в которой, вероятно, обитал вымерший гигантский ленивец из семейства Mylodontidae.

Эксперт подчеркнула, что летучие мыши-вампиры были последними гигантскими летающими млекопитающими. Их размах крыльев достигал 50 см при массе тела в 60 г. Эта мышь стала самой крупной из известных летучих мышей-вампиров всех времен.