Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
Песков указал на неготовность Запада к уступкам по украинскому кризису
Мир
Белоруссия отзывает своего посла в Британии
Мир
ВСУ обесточили шахту имени Засядько в Киевском районе Донецка
Мир
Норвегия передала Украине бронеавтомобили IVECO LAV III
Мир
Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по колонии в Еленовке
Общество
Причиной пожара в хостеле на юге Москвы стало короткое замыкание
Мир
В ДНР погибло 269 граждан с начала эскалации агрессии со стороны ВСУ
Мир
Орбан заявил о провале военной стратегии Запада в отношении России
Мир
Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине
Происшествия
В Липецке пресекли теракт «Правого сектора»

В Великобритании нашли окаменелую голову древней вымершей рыбы

0
Фото: livescience.com/Courtesy Sally and Neville Hollingworth
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Окаменелая голова доисторической хищной рыбы вымершего рода пахикормус (Pachycormus) была найдена на западе Великобритании. Об этом сообщила 29 июля вещательная корпорация Би-би-си.

Об истории гигантских рептилий ученые узнали по их зубам
Найденные на территории России останки дали информацию об эволюции плиозавров

Эти рыбы населяли моря Юрского периода около 180 млн лет назад. Находка была обнаружена палеонтологами в графстве Глостершир. Голова пахикормус сохранилась в целости. По словам специалистов, это редкость, так как зачастую высокое давление земной коры со временем сплющивает окаменелости.

В июле прошлого года ученые в Аргентине обнаружили окаменелость вымершей гигантской летучей мыши возрастом примерно в 100 тыс. лет. Как рассказала палеонтолог Даниэль Тассара, окаменелую челюсть представителя подсемейства Desmodontinae (летучие мыши-вампиры) обнаружили в пещере или норе диаметром 1,2 м, в которой, вероятно, обитал вымерший гигантский ленивец из семейства Mylodontidae.

Эксперт подчеркнула, что летучие мыши-вампиры были последними гигантскими летающими млекопитающими. Их размах крыльев достигал 50 см при массе тела в 60 г. Эта мышь стала самой крупной из известных летучих мышей-вампиров всех времен.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022