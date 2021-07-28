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В Аргентине нашли окаменелость летучей мыши-вампира

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Ученые в Аргентине обнаружили окаменелость вымершей гигантской летучей мыши возрастом примерно в 100 тыс. лет. Об этом 26 июля сообщается на сайте Sci News.

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Как рассказала палеонтолог Даниэль Тассара, окаменелую челюсть представителя подсемейства Desmodontinae (летучие мыши-вампиры) обнаружили в пещере или норе диаметром 1,2 м, в которой, вероятно, обитал вымерший гигантский ленивец из семейства Mylodontidae.

Эксперт подчеркнула, что летучие мыши-вампиры были последними гигантскими летающими млекопитающими. Их размах крыльев достигал 50 см при массе тела в 60 г. Эта мышь стала самой крупной из известных летучих мышей-вампиров всех времен.

«По своим размерам Desmodus draculae превосходил, например, клавиатуру компьютера и был значительно больше, чем его ныне живущие родственники», — приводит телеканал «Звезда» слова доктора Сантьяго Брисуэла, палеонтолога из Национального университета Мар-дель-Плата.

Эти особи обитали на территории Южной и Центральной Америк, начиная от эпохи плейстоцена до раннего голоцена. Впервые летучие мыши вида Desmodus draculae были описаны в 1988 году. Окаменелости находили не только на территории Аргентины, но и в Мексике, Эквадоре, Бразилии, Венесуэле, Белизе и Боливии.

В июне сообщалось, что в Китае нашли останки гигантского носорога массой в шесть слонов. Находка была сделана еще в 2015 году, и все это время велись исследования. По итогам анализа окаменелости специалисты пришли к выводу, что кости принадлежали гигантскому потомку носорогов, жившему на Земле 26 млн лет назад.

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