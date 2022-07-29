В Москве за полгода произошло 918 ДТП с участим такси

Автомобили такси в столице за первую половину 2022 года попали в ДТП 918 раз. Об этом 29 июля «Известиям» сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы.

В результате таких происшествий 13 человек погибли и 1107 получили ранения.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число происшествий с такси уменьшилось на 3,7%, а погибших в них людей — на 43,5%.

Количество раненных осталось неизменным — 1107 человек.

В июне текущего года в Москве зарегистрировано 156 ДТП с участим автомобилей такси. В 2021 году таких случаев было выявлено 135.

По статистике июня 2022 года в дорожно-транспортных происшествиях в столице 3 человека погибли (2021 год — 6 человек) и 184 получили ранения (2021 год — 160 человек).

26 июля столичная Госавтоинспекция отчиталась о том, что при помощи специальных автоматизированных систем ГИБДД Москвы в первом полугодии 2022 года задержала 10 176 тыс. разыскиваемых транспортных средств. Благодаря алгоритму программного обеспечения сотрудники столичной ДПС подключаются к ближайшим комплексам фотовидеофиксации и оперативно реагируют на сигналы о передвижении проблемных автомобилей.