ГИБДД Москвы выявила более 10 тыс. находящихся в розыске машин

При помощи специальных автоматизированных систем ГИБДД Москвы в первом полугодии 2022 года задержала 10 176 тыс. разыскиваемых транспортных средств. Об этом инспекторы сообщили 26 июля в своем Telegram-канале.

Программа позволяет сотрудникам ДПС в режиме реального времени выявлять в автомобильном потоке транспортные средства, находящиеся в розыске, государственный учет которых прекращен в связи со смертью собственника или если он лишен права управления.

По итогам первого полугодия 2022 года при помощи таких устройств задержаны более 7 тыс. транспортных средств, регистрация которых прекращена. Около 600 автомобилей были выявлены в связи со смертью собственника. Более 60 собственников автомобилей, ранее лишенных водительских прав, были задержаны за рулем.

В ведомстве отметили, что благодаря алгоритму программного обеспечения сотрудники столичной ДПС подключаются к ближайшим комплексам фотовидеофиксации и оперативно реагируют на сигналы о передвижении автомобилей указанной категории.

22 июля столичное ГИБДД отчиталось, что за шесть месяцев 2022 года было в Москве зарегистрировано 158 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 20 и пострадали 212 человек. Московские автоинспекторы отметили, что число погибших и раненых людей в таких ДТП уменьшилось на 26% и 16%.