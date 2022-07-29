Невролог назвал главную ошибку при попытке облегчить боли в спине

Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко рассказал 29 июля, что нельзя делать во время приступа боли в спине.

Он рассказал, что обычно многие люди сразу начинают массировать или греть спину. Однако делать этого ни в коем случае нельзя, так как воспаление может только усилиться. В процентном соотношение такие методы помогают облегчить боль только 30% из 100. Остальным 70% становится значительно хуже.

«Можно надеть корсет для поддержания спины. Также можно сухое тепло, например, пояс из собачьей шерсти», — отметил Евдокименко в беседе с URA.RU.

По словам невролога, резкие приступы боли в спине не всегда являются опасными. При этом игнорировать этот факт не стоит.

«Особенно после нагрузки это может быть грыжа диска, что серьезно. Но сейчас, особенно летом, приходит очень много пациентов с защемлением поясничных мышц. Это дает сильную резкую боль. Человеку кажется, что у него что-то сломалось, что-то страшное. Защемление может пройти само, но при условии, что оно не перейдет в хроническое. Такое бывает примерно в 30% случаев», — объяснил ревматолог.

Евдокименко рекомендовал сделать МРТ, если боль длиться больше 3-4-х дней.

«В идеале надо сделать МРТ. Так как такой возможности может не быть, главное в этой ситуации — это покой и нестероидные противовоспалительные препараты, если нет аллергии», — заключил врач.

20 мая врач-терапевт Юлия Гребнева сообщила, что боль в спине может быть связана с растяжениями связок и мышц из-за большой нагрузки, патологиями позвоночника, болезнями суставов и другими причинами. Чтобы избежать неприятных ощущений в спине, специалист порекомендовала заниматься умеренными физическими нагрузками, разминаться перед тренировками и регулярно обследоваться у врача.