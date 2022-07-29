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Опрос школьников показал их желание учиться финансовой грамотности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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97% учащихся российских школ изъявили желание изучать финансовую грамотность в рамках учебной программы, 91% родителей относятся в этой идее положительно. Такие данные 29 июля опубликовала компания MAXIMUM Education.

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Согласно данным опроса, 73% школьников 14—18 лет имеют накопления, при этом, каждый третий хранит их на счете или в банковском вкладе. 31% отдает предпочтение копилке, 23% опрошенных использует для этих целей банковскую карту, а 13% переводят накопления в инвестиции.

Отмечается, что каждый второй подросток подкован в вопросах финансовой ситуации в стране и мире, однако 23% попадались на уловки мошенников и переводили им деньги.

По информации исследования, опубликованного в «Газете.Ru», 89% родителей считают важным обсуждать денежные вопросы с детьми. Чаще всего, в 69% случаях, в семьях говорят о планировании бюджета. 17% при этом обсуждают со школьниками инвестиции, вклады и кредиты, а 14% считают необходимым объяснять подросткам базовые финансовые термины, такие как налоги, инфляция, ценные бумаги.

Кроме того, 42% родителей считают себя финансово-грамотными, 52% отмечают, что не совсем уверены в этом, 6% точно не относят себя к этой категории.

96% родителей дают ребенку карманные деньги. Больше половины опрошенных (60%) таким образом приучают детей самостоятельно распоряжаться финансами. 28% родителей дают деньги «просто так», 12% — поощряют за помощь по дому и за хорошую учебу.

20 июля руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин рассказал о новых способах мошенничества, которые направлены на детей и подростков. Как он отметил, сообщения от аферистов начали рассылаться школьникам в Telegram-каналах с просьбами отправить фото банковских карточек родителей с двух сторон, а взамен на это мошенники предлагают промокод от какого-либо онлайн-сервиса или маркетплейса.

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