В ОАЭ эвакуировали более 870 человек из-за паводков

Экстренные службы Объединенных Арабских Эмиратов эвакуировали более 870 человек из северных районов, где из-за паводков было нарушено движение на автодорогах, а также существует угроза затопления домов. Об этом сообщила газета The National 28 июля.

«В общей сложности 3 897 человек были помещены во временное убежище в эмиратах Шарджа и Фуджейра, где останутся до тех пор, пока их дома не признают безопасными», — отмечается в публикации.

О погибших и пострадавших не сообщается. Власти страны решили сформировать специальную комиссию, которая займется оценкой материального ущерба от паводков.

По словам синоптиков, этот июль стал самым влажным месяцем за последние 30 лет.

30 мая в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку из-за сильных дождей и оползней погибли 84 человека. Тогда губернатор региона объявил о выделении 100 млн реалов муниципалитетам, пострадавшим от дождя.