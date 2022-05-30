Число жертв ливней на северо-востоке Бразилии выросло до 84

В северо-восточном бразильском штате Пернамбуку из-за сильных дождей и оползней погибли 84 человека. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил глава региона Паулу Камара порталу G1.

Губернатор объявил о выделении 100 млн реалов муниципалитетам, пострадавшим от дождя. Отмечается, что деньги будут использованы для поисково-спасательных, неотложных и инфраструктурных работ.

«Сейчас мы сосредоточены на 12 наиболее критических точках, точках, в которых всё еще есть сообщения об исчезновении людей, и у нас есть много людей, работающих именно над этим. Мы в состоянии боевой готовности», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что в Бразилии из-за сильных дождей и оползней погибли не менее 35 человек. Уточнялось, что наибольшее число погибших и пострадавших приходится на штаты Пернамбуку и Алагоас.

Дожди спровоцировали оползни, которые разрушили городские кварталы, расположенные на холмах. В результате тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома. Так, по данным правительства штата Пернамбуку, которые приводит издание, минимум 765 человек были вынуждены эвакуироваться.

С начала года это уже четвертое крупное наводнение в стране.

В апреле сильные ливни обрушились на бразильский штат Рио-де-Жанейро. Рекордные за всё время метеонаблюдений осадки (655 мм) были зарегистрированы в районе Ангра-дус-Рейс. Тогда шесть человек погибли из-за оползня, который был вызван дождями. При аналогичных обстоятельствах погибли еще семь человек в городе Парати. Один человек скончался от удара током после обрыва линии электропередачи в городе Мескита.

В феврале сообщалось, что 152 человека, среди них 27 несовершеннолетних, погибли в бразильском Петрополисе из-за паводков. При этом 165 жителей числились пропавшими без вести, еще 967 человек лишились жилья. Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро рассказал, что это был самый сильный дождь с 1932 года. Он назвал эту трагедию исторической.

В январе в Бразилии из-за наводнения погибли около 20 человек.