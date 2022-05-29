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Не менее 35 человек погибли из-за ливней в Бразилии

В Бразилии из-за сильных дождей и оползней погибли не менее 35 человек
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Фото: REUTERS/Prefeitura do Recife/Diego Nigro
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В Бразилии из-за сильных дождей и оползней погибли не менее 35 человек, передает в воскресенье, 29 мая, газета The Guardian.

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«По меньшей мере 35 человек погибли в результате проливных дождей на северо-востоке Бразилии в пятницу и субботу, когда ливни обрушились на два крупных города на Атлантическом побережье», — говорится в материале.

Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на штаты Пернамбуку и Алагоас.

Дожди спровоцировали оползни, которые разрушили городские кварталы, расположенные на холмах. В результате тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома. Так, по данным правительства штата Пернамбуку, которые приводит издание, свои дома по крайней мере временно покинули 765 человек.

С начала года это уже четвертое крупное наводнение в стране.

В апреле сильные ливни обрушились на бразильский штат Рио-де-Жанейро. Рекордные за все время метеонаблюдений осадки (655 мм) были зарегистрированы в районе Ангра-дус-Рейс. Из-за оползня, вызванного дождями, здесь погибли шесть человек, в том числе трое детей. При аналогичных обстоятельствах погибли еще семь человек в городе Парати. Один человек скончался от удара током после обрыва линии электропередач в городе Мескита.

В феврале сообщалось, что 152 человека, среди них 27 несовершеннолетних, погибли в бразильском Петрополисе из-за паводков. При этом 165 жителей числились пропавшими без вести, еще 967 человек лишились жилья. Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро рассказал, что это был самый сильный дождь с 1932 года. Он назвал эту трагедию исторической.

В январе в Бразилии из-за наводнения погибли около 20 человек.

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