В Краснодарском крае женщина и семеро детей заблудились в лесу

Группа из восьми человек пропала по пути из поселка Нефтегорск в станицу Ширванскую. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу, 29 июля.

По нашей информации, Оксана Г., проживающая в поселке Ширванская Водокачка, и семь ее детей гостили у бабушки в Нефтегорске. Обратно домой они решили пойти через лес, не зная точного маршрута, в результате чего компания заблудилась.

Первоначально родственники искали женщину с детьми своими силами, но потом обратились в спасательную службу в 01:25. Женщина и дети были обнаружены живыми. Как уточнили в ведомстве, медицинская помощь никому не понадобилась.

23 июля сообщалось, что в Оренбурге потерялся девятилетний мальчик с аутизмом. Через несколько часов его местонахождение установили инспекторы ДПС.