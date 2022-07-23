Инспекторы ДПС нашли пропавшего в Оренбурге мальчика-аутиста

В Оренбурге завершены поиски девятилетнего мальчика с аутизмом, который пропал днем 23 июля. Его местонахождение установили инспекторы ДПС. С ребенком всё в порядке.

РИА «Оренбуржье» со ссылкой на УМВД по Оренбургской области пишет, что мальчика обнаружили около железнодорожного переезда у молла «Армада». Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Мальчик пропал около 13 часов на Пролетарской улице. Он катался на велосипеде по двору и исчез. О происшествии тут же сообщили в полицию. Поисками занимались родственники, полиция и волонтеры ПСО «ОренСпас».

56orb.ru пишет, что в Оренбуржье это не первый случай пропажи ребенка. В начале июня на трассе под Оренбургом водители обнаружили пятилетнего малыша. Пару дней назад на автодороге в Бузулукском районе был найден шестилетний ребенок. И в одном, и в другом случае дети ушли из дома, когда родители оставили их без присмотра.