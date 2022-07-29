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Эксперт прокомментировал переговоры лидеров КНР и США

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sarah Silbiger
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Один из главных интересов Китая и США состоит в том, чтобы противоречия двух стран не скатились к фазе вооруженного конфликта. Такое мнение в пятницу, 29 июля, «Известиям» высказал старший эксперт Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев.

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«У обеих сторон огромный интерес не начать войну. Сохранение статус-кво — жизненно важный интерес и для США, и для Китая», — отметил эксперт.

Кроме того, обе страны взаимозависимы в экономическом плане. Несмотря на торговые войны и санкции, Китай и США связывает большой объем торговли.

«И обе стороны заинтересованы в том, чтобы как можно дольше сохранять прагматику, постепенно при этом отдаляясь. Китайцы занимаются собственным импортозамещением и собственными инновациями, и американцы хотят зависеть меньше от Китая, но хотят, чтобы этот процесс происходил как можно более организованно, аккуратно и без слома глобальной экономики», — подчеркнул Габуев.

28 июля китайский лидер Си Цзиньпин и американский президент Джо Байден провели телефонные переговоры — это пятое общение лидеров за полтора года с момента прихода Байдена в Белый дом.

При этом главным в повестке общения оказались многочисленные двусторонние противоречия и в особенности расхождения по проблеме Тайваня. Основным раздражителем стали планы спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить с визитом Тайвань, который КНР считает неотъемлемой частью своей территории.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Их звонок очень важен: что обсудили лидеры Китая и США

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