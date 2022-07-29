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Госдеп объявил награду в $10 млн за информацию о российском предпринимателе

Госдеп США объявил награду в $10 млн за информацию о бизнесмене из РФ Евгении Пригожине
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Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
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Государственный департамент США объявил денежное вознаграждение до $10 млн за предоставление информации о российском предпринимателе Евгении Пригожине, а также связанных с ним физ- и юрлицах. Об этом стало известно в четверг, 28 июля.

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Американская сторона обвинила россиян во «вмешательстве» в выборы.

«Госдепартамент ищет информацию об Агентстве интернет-исследований, Евгении Викторовиче Пригожине, связанных российских структурах и соратниках за их участие во вмешательстве в американские выборы», — отмечается в документе.

В феврале 2021 года Федеральное бюро расследований (ФБР) США разместило информацию о розыске 13 россиян, проходящих по делу о якобы вмешательстве в президентские выборы 2016 года. За информацию, которая приведет к их аресту, бюро пообещало вознаграждение.

Общая сумма награды за информацию о разыскиваемых россиянах — $1,15 млн. За информацию о каждом человеке ФБР обещает $75 тыс., кроме бизнесмена, главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина. За него бюро предлагало в феврале награду в размере $250 тыс.

Тогда же в пресс-службе «Конкорда» прокомментировали опубликованное объявление о розыске Пригожина. Как рассказали в компании, Интерпол исключил из своей базы бизнесмена и снял в отношении него «красное уведомление» в период с 29 июня по 3 июля 2020 года. Основанием для этого стали заявления компании и ее главы, которые были поданы в Интерпол 12 июля 2019 года.

Кроме того, 17 марта 2020 года обвинение по уголовному делу о предположительном вмешательстве в выборы США было полностью снято минюстом США в отношении компании ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».

В марте 2020 года директор компании «Конкорд» заявил об иске к США на сумму $50 млрд за незаконное преследование и санкции. Спустя несколько дней Пригожин обратился к генеральному прокурору США с просьбой возбудить уголовные дела в отношении экс-президента США Барака Обамы и ряда американских чиновников из-за обвинений компании во вмешательстве в выборы американского президента.

В 2016 году после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США демократы обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в избирательный процесс. Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел никаких свидетельств связи РФ и Трампа. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.

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