Появились кадры с пострадавшим в результате нападения волка ребенком

Кадры с пострадавшим в результате нападения волка ребенком появились в распоряжении «Известий». Инцидент произошел в Дагестане в четверг, 28 июля.

На представленной записи можно заметить врача, который выносит ребенка на руках. Как уточнялось ранее, мальчик потерял много крови и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Нападение дикого зверя произошло ранее этим же днем, 28 июля, в дагестанском селе Кидеро Цунтинского района, когда трое детей играли в футбол. Одного из детей волк утащил в лес, позже тело мальчика было обнаружено уже без признаков жизни.