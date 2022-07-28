В Дагестане волк загрыз ребенка

В дагестанском селе Кидеро Цунтинского района волк загрыз ребенка. Как сообщает источник «Известий», животное напало, когда трое детей играли в футбол.

Волк покусал одного ребенка, а второго утащил в лес. Мальчика обнаружили позже, уже без признаков жизни.

Выживший ребенок потерял много крови и находится в больнице в тяжелом состоянии.

18 июля медведь загрыз подкармливавшего его жителя Ямала. Погибший и еще один мужчина проживали во временном жилище на территории лесотундры. На протяжении двух лет они подкармливали дикого медвежонка, тем самым приучив его регулярно приходить к ним за едой. В результате нападения один из мужчин погиб, второй успел скрыться в хижине.

Спустя время хищник вновь вернулся к хижине и был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками полиции.