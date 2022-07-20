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Медведь загрыз подкармливавшего его жителя Ямала

На Ямале медведь загрыз мужчину, который два года его подкармливал
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Фото: Global Look Press/Zeljko Stevanic
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Ноябрьский межрайонный следственный отдел выясняет обстоятельства гибели мужчины, который, предварительно, стал жертвой нападения медведя. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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«В окрестностях города обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Следственно-оперативной группой проведен осмотр территории, где обнаружено тело, опрошен очевидец произошедшего, назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы. Личность погибшего установлена», — говорится в сообщении.

Тело мужчины было найдено накануне в 10 км от озера «Светлое». Само нападение, как установило следствие, произошло вечером 18 июля.

Погибший и еще один мужчина, ставший очевидцем происшествия, проживали во временном жилище на территории лесотундры. На протяжении двух лет они подкармливали дикого медвежонка, тем самым приучив его регулярно приходить к ним за едой. Во время нападения один из мужчин успел скрыться от хищника. Однако животное попыталось проникнуть в избушку, повредив дверь. Мужчина, вооружившись топором, отбился от медведя, отделавшись небольшой травмой.

Спустя время хищник вновь вернулся к хижине. Он был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками полиции.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что медведь напал на трех человек в Индии. ЧП произошло на западе штата Одиша в округе Нуапада. Как сообщила газета The Times of India, местный житель ушел за хворостом в лес, но домой не вернулся. На его поиски отправились родственники и односельчанин. В лесу на них напал медведь. Двоим удалось спасти, забравшись на дерево, остальных двоих хищник растерзал на месте.

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