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В Индии медведь за сутки насмерть задрал трех человек

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Медведь в Индии за сутки напал на троих человек. об этом 17 июля сообщило издание The Times of India.

ЧП произошло на западе штата Одиша в округе Нуапада. По данным издания, житель деревни Самарсингх ушел за хворостом в лес, но домой не вернулся. На его поиски отправились родственники и односельчанин.

В лесу на них напал медведь, двоим удалось спасти, забравшись на дерево, остальных двоих хищник растерзал на месте. Издание отмечает, что медведь также убил пропавшего мужчину, пишет Life.ru.

Власти Индии пообещали выплатить семьям погибших по 400 тысяч рупий (около 281,5 тыс. рублей), сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в июле в Якутии медведь напал на оленевода, мужчине удалось выжить. По словам бригадира оленеводческого стада, мужчина отошел недалеко от стойбища и в темноте не заметил, как на него бежит медведь. Спасти мужчину помогла охотничья собака, которая смогла отогнать дикого зверя от стойбища, сообщает телеканал «360».

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