Историк оценил заявление Зеленского об истинной наследнице Киевской Руси

Термин «Киевская Русь» — это искусственный термин, существовало одно понятие — Древнерусское государство и оно образовалось в Новгороде, заявил в четверг, 28 июля, историк, кандидат исторических наук Борис Морозов.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который опубликовал видеообращение, в котором указал, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» не нужно посягать на ее наследство и историю.

«Термин «Киевская Русь» — это искусственный термин, территориально-географический термин, созданный учеными второй половины ХIX века. В советское время термин внедрился в учебники. Существовало одно понятие — Древнерусское государство, Русская земля. Оно образовалось в Новгороде, а стало таким большим, когда к нему присоединился Киев. Никакого Киевского самостоятельного государства не было», — подчеркнул Морозов в беседе с «Известиями».

По словам историка, в конце XIX века термин «Киевская Русь» постепенно начали употреблять, но не вкладывая в него этнического содержания. Например, его использовал крупнейший украинский ученый Михаил Грушевский, который был известен своими националистическими настроениями.

«Еще до монгольского нашествия Киев не был центром Русской земли. После монгольского нашествия западно-русские земли попали в орбиту Великого княжества Литовского», — уточнил историк.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова Антон Горский, в свою очередь, отметил, что заявление Зеленского — сугубо политическое, с научной точки зрения подобные рассуждения бессмысленны.

«Если брать государственный аспект, непрерывность государственности, тогда, конечно, Россия является наследницей, а на Украине были перерывы, когда она находилась под властью Литовского княжества и Речи Посполитой», — уточнил Горский.

Заявление Зеленского также прокомментировал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат призвала Зеленского не обижаться на то, что часть страны будет называться Русью.

В Совбезе России распад украинской территории предрекали и в апреле. Секретарь ведомства Николай Патрушев рассказал тогда, что Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. По его словам, «история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства» и народы на Украине объединяет «страх перед зверствами националистических батальонов».